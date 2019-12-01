متخصص في الشأن الليبي: فايز السراج تحول إلى دمية في يد الإرهابيين .. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تحول إلى «دمية» في يد الإرهابيين، بعدما اكتشفت دول المنطقة ودول العالم علاقته وبعض قيادات حكومته بالجماعات المتطرفة في طرابلس.



وتابع حتيتة خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن دول العالم بدأت تبتعد عن السراج لعلاقته مع الإرهابيين، ولهذا انتهزت تركيا وقطر الفرصة لاحتضان السراج واستخدامه في تنفيذ أهدافهما الخاصة.



وأشار إلى أن منطقة اكتشاف الغاز في البحر المتوسط تعمل بها شركات أوروبية كبرى منذ عقود ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي يرفض الممارسات التركية المهددة لمصالحهم.



وأردف أن إردوغان يعتمد على قبرص التركية، ويتخذها حجة له على أن لها حدودا مع ليبيا، ولكن الاعتراف العالمي بقبرص اليونانية فقط، وقبرص التركية غير معترف بها.



وأوضح أن اتفاق السراج مع إردوغان وممارسات تركيا في المنطقة لا تخرج عن كونها محاولات مبتورة للاستفزاز «ولم النقطة من الأطراف القوية في البحر المتوسط».