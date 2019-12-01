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رياضة

شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع قطاع الناشئين اليوم برئاسة فتحي مبروك.

حضر الاجتماع محمود الخطيب رئيس النادي ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وأعضائها زكريا ناصف وخالد بيبو.

وناقش الخطيب واللجنة مع فتحي مبروك ومساعده هشام حنفي العديد من الملفات على رأسها عمل عقود لأبرز اللاعبين في القطاع.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة إجتماعًا أخر خلال ساعات لمناقشة ملف صفقات موسم الانتقالات الشتوية وكذلك احتياجات الجهاز الفني للفريق الأول واللاعبين الذي يرغب في رحيلهم على سبيل الإعارة ومنحهم فرصة المشاركة أساسيًا خلال الفترة المقبلة.
شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي
شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي
شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي
شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي
شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي
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