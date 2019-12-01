شاهد | الظهور الأول للخطيب ومحسن صالح معا في الأهلي

عقدت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع قطاع الناشئين اليوم برئاسة فتحي مبروك.





حضر الاجتماع محمود الخطيب رئيس النادي ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وأعضائها زكريا ناصف وخالد بيبو.





وناقش الخطيب واللجنة مع فتحي مبروك ومساعده هشام حنفي العديد من الملفات على رأسها عمل عقود لأبرز اللاعبين في القطاع.



