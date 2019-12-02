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توك شو

عمرو طلعت: سنؤهل البريد لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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توك شو
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هيئة البريد لديها 4 آلاف مكتب، كما أنه يتمتع بثقة المواطن المصري، وخاصة في المناطق الريفية، كما أنه سيتم تأهيل البريد من أجل تقديم الخدمات للمواطن من هذه المنظومة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هناك فرصة لتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إنشاء مكاتب البريد في محطات القطارات والبنزين ومن خلال مراكز التجارية الرئيسية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن البريد المصري سينتشر أكثر وأكثر لكي يكون قريب من المواطن المصري"، موضحًا أن البريد المصري بدأ بالفعل في بعض الخدمات مثل سداد فواتير الكهرباء والغاز والإسكان الاجتماعي ومصاريف المدارس وشهادة المخالفات السيارات، موضحًا أنه إن بإذن الله سيتم قريبا استحداث خدمات أخرى وأهمها تحديث رخص القيادة من خلال مكاتب البريد بالتعاون مع وزارة الداخلية.
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