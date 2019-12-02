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مرأة

حيلتان مجربتان لتحمي نفسك من الزهايمر.. انتبهى لرقم 2

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
زهايمر
زهايمر
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لمياء الياسين
ما لا يصدقه الكثيرون أن هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها يوميا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على بنية وصحة أدمغتنا خاصة وأن الدماغ يتطلب بعض العناصر الغذائية للحفاظ على صحة جيدة والحفاظ على خلايا المخ إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع برايت سايد..

1. الأسماك الزيتية:

تحتوي على أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتحسين بنية الخلايا العصبية وقد وجدت الكثير من الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من أوميجا 3 قد زاد تدفق الدم في الدماغ

2. الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاته الداكنة على الكاكاو وهو يحتوي على مركبات الفلافونويد ، وهو نوع من مضادات الأكسدة المهمة بشكل خاص لصحة الدماغ.

3. التوت
لا يقل أهمية عن الشوكولاته الداكنة يحتوي التوت على مضادات الأكسدة الفلافونويد التى تحد من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم


4. البذور
تحتوي هذه الأطعمة على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وهى غنية بفيتامين E والذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة.

يمكن بوجه عام تحسين وظائف المخ عن طريق:

عدم تناول الكثير أو القليل جدًا من الطعام والحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة بانتظام والحد من التوتر من خلال اليوجا.
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