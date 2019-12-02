قبل أن يطال قلبك.. حيل سريعة لتحمي نفسك من انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم أثناء الحمل مشكلة شائعة وقد يشخص طبيبك انخفاض ضغط الدم إذا كانت قراءاتك أقل من 90/60 مم زئبق وكان لديك أعراض أخرى بما في ذلك الرؤية الضبابية والارتباك أو صعوبة في التركيز والدوخة والاغماء والغثيان أو القيء.



وفقا لموقع هيلث يمكن التغلب على انخفاض ضغط الدم من خلال قياس ضغط دمك بانتظام وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 والأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك.



وتناول الكافيين فهو قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا عن طريق تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب.



تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر. قد تسبب الوجبات الكبيرة انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، حيث يعمل جسمك بجهد أكبر على هضم وجبات أكبر.



تجنب تناول الكثير من الأطعمة عالية الكربوهيدرات، وخاصة الكربوهيدرات المصنعة. يتم هضم هذه الأطعمة بسرعة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.



شرب المزيد من الماء لأن الجفاف يخفض ضغط الدم.



عادة ما يختفي انخفاض ضغط الدم المرتبط بالحمل في وقت لاحق من الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة. من المهم أن يتم فحص ومراقبة ضغط الدم أثناء الحمل للتخلص من أي أسباب كامنة وراءه ، مثل فقر الدم أو الحمل خارج الرحم.

