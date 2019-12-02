أمير الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية.. ومؤشرات لطي صفحة الخلاف الخليجي.. أبرز عناوين صحف الكويت

أمير الكويت يهنئ الإمارات بالعيد الوطني
الغانم:
الغانم:
سأقوم بكل ما يمكن لنجاح حكومة صباح الخالد
الجارالله:
الجارالله:
مؤشرات إيجابية لطي صفحة الخلاف الخليجي
القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر بمشاركة جميع الدول الخليجية
القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر بمشاركة جميع الدول الخليجية
مصرع 13 باكستانيا أغلبهم أطفال في حريق بالأردن
البيت الأبيض لن يشارك في جلسة مساءلة ترامب
تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
محليا، أبرزت صحيفة الراي استقبال الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني حيث سلم سموه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت دعوةلحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما اطلع الأمير على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في 10 الجاري.
وسلطت صحيفة الوطن الضوء على تهنئة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أخيه الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث أرسل إليه برقية تهنئة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ووفقا لصحيفة الأنباء قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان لقاءه بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تناول مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى ان ذلك جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، والتي اكد من خلالها على ضرورة تفعيل المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها.
أفادت صحيفة الراي باستقرار سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار كما استقر اليورو عند 0.334 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
عربيا وإقليميا، وأبرزت صحيفة القبس تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ترحيبية بمناسبة تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين: «نعلن للعالم تفاؤلنا وسعينا إلـى أن نبني للمجموعة بيئة حيويـة للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمـال شعوب العالم».
أضاف خادم الحرمين «سيكون لاستضافة السعودية لأعمال مجموعة العشرين دور رئيسي فـي تقديـم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلـى وجهات نظر الدول النامية».
ذكرت صحيفة الأنباء أن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله كشف ان القمة الخليجية ستعقد في الرياض 10 ديسمبر الجاري بمشاركة جميع الدول الخليجية.
ولفت الجار الله في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في العيد الوطني الروماني إلى ان الاجتماع الوزاري الخاص بالقمة سيعقد ٩ ديسمبر الجاري، موضحا ان هناك العديد من المؤشرات على انفراج الأزمة الخليجية اهمها مشاركة الفرق الرياضية في كأس الخليج ومشاركة كل دول مجلس التعاون في القمة، معربا عن امله في ان يكون التمثيل على اعلى مستوى.
وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الجريدة إلى اشادة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد، بمملكة البحرين لتفاعلها السريع بعد تداول الفيديو المسيء للعلاقات الكويتية البحرينية.
وثمن الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا بمناسبة عيدها الوطني حرص الأشقاء في البحرين على العلاقات الثنائية التاريخية والمتميز حيث تم ابلاغنا ان هناك إجراءات ستتخذ بحق صاحب الاساءة.
دوليا، قالت صحيفة الراي إن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت اليوم إن ثلاثة من رجال الإنقاذ لقوا حتفهم بعد تحطم طائرتهم الهليكوبتر قرب مرسيليا في جنوب البلاد بينما كانوا في طريقهم لمساعدة أشخاص حاصرتهم أمطار غزيرة.
وذكرت الوزارة إن الحادث وقع الليلة الماضية، وأضافت إن التحقيق جار للوقوف على سبب الحادث.
وأشارت صحيفة الراي إلىى مصرع 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر اليوم في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.
وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني إن "13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرين إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية"، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.
وقالت صحيفة الجريدة إن البيت الأبيض قال في رسالة بعث بها اليوم الأحد، لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس.
وأوضحت صحيفة الراي أن 17 شخصا دفنوا على الأقل من أربع عائلات تحت الأنقاض عندما تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار جدار كبير على منازلهم أثناء نومهم، وفق ما افادت الشرطة.
وقال مسؤول في الشرطة في تصريح إن بين القتلى طفلين في القرية الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب) والتي تعرضت لأمطار موسمية غزيرة.
وأضافت صحيفة القبس أن تساقط الثلوج بكثافة أدى إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة وإلغاء نحو 900 رحلة جوية فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازحاما بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات، كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.
ونقلت صحيفة الوطن أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا قال اليوم الاثنين إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يمثل تحديا خطيرا للمجتمع الدولى.
وأشار المتحدث الياباني إلى أن كوريا الشمالية قد أطلقت أكثر من 20 صاروخا هذا العام، مضيفا أن إطلاق الصواريخ يعد أمرا مؤسفا للغاية لأنه يمثل تحديا خطيرا لليابان وللمجتمع الدولي وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أكد أن اليابان ستواصل بذل قصارى جهدها للبقاء يقظة وستعمل على مراقبة الوضع بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.
البيت الأبيض لن يشارك في جلسة مساءلة ترامب
تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
محليا، أبرزت صحيفة الراي استقبال الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان، صباح اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني حيث سلم سموه رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت دعوةلحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما اطلع الأمير على التحضيرات الجارية للقمة الخليجية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في 10 الجاري.
وسلطت صحيفة الوطن الضوء على تهنئة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أخيه الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث أرسل إليه برقية تهنئة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ووفقا لصحيفة الأنباء قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان لقاءه بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تناول مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى ان ذلك جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، والتي اكد من خلالها على ضرورة تفعيل المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها.
أفادت صحيفة الراي باستقرار سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 0.303 دينار كما استقر اليورو عند 0.334 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس.
عربيا وإقليميا، وأبرزت صحيفة القبس تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمة ترحيبية بمناسبة تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين: «نعلن للعالم تفاؤلنا وسعينا إلـى أن نبني للمجموعة بيئة حيويـة للخروج بمبادرات ومخرجات تحقق آمـال شعوب العالم».
أضاف خادم الحرمين «سيكون لاستضافة السعودية لأعمال مجموعة العشرين دور رئيسي فـي تقديـم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلـى وجهات نظر الدول النامية».
ذكرت صحيفة الأنباء أن نائب وزير الخارجية خالد الجار الله كشف ان القمة الخليجية ستعقد في الرياض 10 ديسمبر الجاري بمشاركة جميع الدول الخليجية.
ولفت الجار الله في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في العيد الوطني الروماني إلى ان الاجتماع الوزاري الخاص بالقمة سيعقد ٩ ديسمبر الجاري، موضحا ان هناك العديد من المؤشرات على انفراج الأزمة الخليجية اهمها مشاركة الفرق الرياضية في كأس الخليج ومشاركة كل دول مجلس التعاون في القمة، معربا عن امله في ان يكون التمثيل على اعلى مستوى.
وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الجريدة إلى اشادة نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الأحد، بمملكة البحرين لتفاعلها السريع بعد تداول الفيديو المسيء للعلاقات الكويتية البحرينية.
وثمن الجارالله في تصريح للصحفيين عقب مشاركته حفل سفارة رومانيا بمناسبة عيدها الوطني حرص الأشقاء في البحرين على العلاقات الثنائية التاريخية والمتميز حيث تم ابلاغنا ان هناك إجراءات ستتخذ بحق صاحب الاساءة.
دوليا، قالت صحيفة الراي إن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت اليوم إن ثلاثة من رجال الإنقاذ لقوا حتفهم بعد تحطم طائرتهم الهليكوبتر قرب مرسيليا في جنوب البلاد بينما كانوا في طريقهم لمساعدة أشخاص حاصرتهم أمطار غزيرة.
وذكرت الوزارة إن الحادث وقع الليلة الماضية، وأضافت إن التحقيق جار للوقوف على سبب الحادث.
وأشارت صحيفة الراي إلىى مصرع 13 مزارعا باكستانيا أغلبهم من الأطفال حتفهم إثر حريق اندلع فجر اليوم في منزل من الصفيح في منطقة الشونة الجنوبية غرب العاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت السلطات.
وقال بيان صادر عن الدفاع المدني الأردني إن "13 شخصا توفوا وأصيب ثلاثة آخرين إثر حريق شب في بيت من الصفيح تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة في الشونة الجنوبية"، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.
وقالت صحيفة الجريدة إن البيت الأبيض قال في رسالة بعث بها اليوم الأحد، لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل ممثلا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس.
وأوضحت صحيفة الراي أن 17 شخصا دفنوا على الأقل من أربع عائلات تحت الأنقاض عندما تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار جدار كبير على منازلهم أثناء نومهم، وفق ما افادت الشرطة.
وقال مسؤول في الشرطة في تصريح إن بين القتلى طفلين في القرية الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب) والتي تعرضت لأمطار موسمية غزيرة.
وأضافت صحيفة القبس أن تساقط الثلوج بكثافة أدى إلى إغلاق طرق في الولايات المتحدة وإلغاء نحو 900 رحلة جوية فيما كان يتوقع أن يكون أكثر أيام السنة ازحاما بالنسبة للطرق الرئيسية والمطارات، كما تقطعت السبل بالعديد من المسافرين الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يوم الأحد بعد عطلة عيد الشكر.
ونقلت صحيفة الوطن أن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا قال اليوم الاثنين إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يمثل تحديا خطيرا للمجتمع الدولى.
وأشار المتحدث الياباني إلى أن كوريا الشمالية قد أطلقت أكثر من 20 صاروخا هذا العام، مضيفا أن إطلاق الصواريخ يعد أمرا مؤسفا للغاية لأنه يمثل تحديا خطيرا لليابان وللمجتمع الدولي وينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
كما أكد أن اليابان ستواصل بذل قصارى جهدها للبقاء يقظة وستعمل على مراقبة الوضع بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.