أمير الكويت يتسلم دعوة من خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية.. ومؤشرات لطي صفحة الخلاف الخليجي.. أبرز عناوين صحف الكويت

أمير الكويت يهنئ الإمارات بالعيد الوطني

الغانم:

سأقوم بكل ما يمكن لنجاح حكومة صباح الخالد

الجارالله:

مؤشرات إيجابية لطي صفحة الخلاف الخليجي

القمة الخليجية في الرياض 10 ديسمبر بمشاركة جميع الدول الخليجية