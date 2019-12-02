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أخبار العالم

90 يوم ثورة.. لماذا تخشى إيران من نجاح احتجاجات العراق

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:05 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
مع استمرار مظاهرات العراق في بداية شهرها الثالث على التوالي، حذرت صحيفة الجارديان البريطانية، من مستقبل غامض للعراق، مشيرة إلى إن إيران هي الخاسر الأكبر من انتصار مطالب المتظاهرين.

قالت الجارديان، إن إيران تشعر برعب كبير من أحداث العراق ولبنان، وخاصة الأول الأكثر دموية وعنفًا، حيث قال أحد مسئولي النظام الإيراني، أن طهران تخشى من تدخل قبائل العراق ضدها، وحذرت من دفع العراق نحو صراع مسلح بعد حرق قنصليتها في النجف.

وعلى لسان المسئول الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن خطوة البرلمان العراقي بانتخاب زعيم جديد بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمر ليس سهلًا، معبرة عن خوف من استمرار المظاهرات على هذا النحو واستمرار عنف ميلشيات إيران في مواجهة المتظاهرين وهو ما سيقود البلاد إلى اضطرابات شديدة تصعد بمخاوف انهيار البلاد تمامًا.

واعتبرت الصحيفة، أن إحراق القنصلية الإيرانية في النجف كان أقوى تعبير عن المشاعر المعادية لنظام ايران من قبل المتظاهرين.

وأكدت الصحيفة أن الحملة الأمنية لم تخلق إلا استياء متزايدًا ضد إيران والطبقة السياسية في العراق، وأصبحت المواجهة بين المتظاهرين المتحدين في الشوارع والطبقة السياسية المحاصرة أكثر ترسخًا، وإن هذا قد يعجل بانهيار الطائفية في البلاد.
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