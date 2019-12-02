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حوادث

شكوك حول الخادمة.. محامي وريث الراحل هيثم: سأتقدم ببلاغ لاختفاء سيارة الفنان أحمد زكي

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:08 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شرح بلال عبد الغني، محامي رامى عزالدين، الوريث الشرعي للفنان هيثم أحمد زكي، (أخيه من ناحية الأم)، ملابسات اكتشافه اختفاء سيارتين ملك الفنان الراحل أحمد زكي أثناء تسليمه الميراث لشقيق هيثم.

وأشار "عبدالغني" إلى أنه أثناء تسليم الإرث الشرعي، اكتشف اختفاء سيارتين، الأولى "مرسيدس" والثانية "بيجو"، موضحًا أن الأولى اختفت منذ ثلاث سنوات، والثانية بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

وأكد محامي رامى عزالدين، إنه علم من أحد الأشخاص أن خادمة الفنان استولت على السيارة الـ"بيجو" عقب الوفاة، موضحًا بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة لإعادتها حيث سيتقدم ببلاغ لقسم الشرطة للتأكد من مدى تورط الخادمة في سرقة السيارة من عدمه، كما أن السيارة الأولي مختفية إبان ثورة يناير 2011.

وأضاف أن موكله رامي عز الدين تسلم شقة بالمهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، وأخرى بشارع الهرم وثالثة بالشيخ زايد خاصة بالراحل هيثم أحمد زكي.

وأصدرت نيابة شئون الأسرة بالدقي، قرارًا بتمكين رامي عزالدين، الوريث الوحيد والشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من الشقة التي توفى بداخلها في الشيخ زايد، وأخرى بالمهندسين، ومبلغ مالي 300 ألف في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين، وسيارتين.
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