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حوادث

ادعى اقتحام ملثمين لشقتهما.. شاب يتبادل الطعنات مع زوجته ويقتلها بالهرم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 04:18 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهي شاب حياة زوجته بعد تسديد طعنة لها بالرقبة بينما سددت له الزوجة عدة ضربات قبل لفظ أنفاسها الأخيرة وادعي الزوج اقتحام ملثمين شقتهما وقتل زوجته.

تلقي اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بوصول سيدة إلى المستشفى مصابة بجرح طعني بالرقبة ولفظت أنفاسها الأخيرة قبل إسعافها، وتقدم زوجها ببلاغ إلي قسم شرطة الهرم باقتحام ملثمين لشقتهما لسرقتهما وتعديا عليهما بالضرب.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة حيث تم مناقشة الزوج وانتقلت قوة أمنية من قسم الهرم برئاسة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث الهرم وتبين من المعاينة وفحص مسرح الجريمة عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة أو سرقة مبالغ مالية أو أجهزة كهربائية ما دفعهم للشك في رواية الزوج.

كشفت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث حقيقة الواقعة، حيث تبين أن زوجها وراء قتلها بعد نشوب مشاجرة بينهما إثر خلافات زوجية تعدي خلالها كل منهما علي الآخر بسلاح أبيض وأصيب الزوج بعدة جروح وطعنات وخزية بينما اصيبت زوجته بطعنة بالرقبة فنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة واضطر إلى ادعاء واختلاق رواية اقتحام ملثمين الشقة لإبعاد الشبهة عنه.

ألقت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرائد مصطفي لاشين معاون المباحث القبض علي الزوج المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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