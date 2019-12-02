مد فترة الاشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي

قرر قطاع صندوق التنمية الثقافية مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي حتى 15 ديسمبر 2019، والتي أسسها الفنان الكبير الراحل محسن فاروق، وذلك نظراَ للإقبال الشديد على المسابقة.



تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وأن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتي 30 سنة، وأن يقدم المتسابق في المرحلة الأولي من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دورا أو "منولوج"، بالإضافة لقصيدة أو دور .



يتم سحب استمارة الاشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية" أرض الأوبرا" أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق ، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق www.cdf.gov.eg.