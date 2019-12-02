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محافظات

انقطاع المياه عن مناطق في المنيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:29 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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أ ش أ
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي اليوم الأثنين، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق نتيجة وجود كسر بأحد خطوط المياه في مدينة المنيا.

وأوضح مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا المهندس ياسر الشهاوي أنه تم الدفع بعدد 8 سيارات كسح متنوعة وحفار للكشف عن العطل، وجارى توفير المزيد من مياه الشرب عند الحاجة إليها بالإضافة لمتابعة العمل بتلك الخطوط والانتهاء من إصلاح العطل في أقرب وقت.

ومن المتوقع انقطاع المياه عن قريتي تله وبهدال التابعين لمجلس قروي تله وقرية منشأة الدهب القبلية التابعة لمجلس قروي صفط الخمار بجانب مناطق عزبة طه السبع وكفر المنصورة بالإضافة لاحتمالية ضعف ضغط المياه عن باقي المناطق بمدينة المنيا.
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