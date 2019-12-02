الدوري المصري.. الكروت الحمراء تطارد المدربين وميتشو يغادر نهائيا.. تفاصيل

شهد عدد من فرق الدوري المصري الممتاز، تغييرا مبكرا للأجهزة الفنية لتسود حالة تشبه العدوى، باتخاذ قرارات إقالة ضد بعض المدربين، فبعد 6 جولات فقط حتى الآن من بداية مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي، تم تغيير 4 مدربين لسوء النتائج، من بينهم مدرب فريق الزمالك الصربي "ميتشو"، كما يواجه مدربان آخران خطر الإقالة في أي لحظة.





ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير التالي، قائمة المدربين الثلاثة الذين رحلوا عن أنديتهم منذ بداية الموسم، ومن يواجه خطر الإقالة في الساعات المقبلة، على النحو التالي:





إقالة ميودراج بعد هزيمة الإسماعيلي بثلاثية

رحل "ميودراج" المدير الفنى لفريق الإسماعيلي رسميًا، بعد فسخ العقد بالتراضى، بسبب الهزيمة التى تعرض لها يوم السبت الماضي أمام فريق الاتحاد السكندري بثلاث أهداف نظيفة.





وتم الاستقرار من مجلس الإدارة على تولي أدهم السلحدار، المسؤولية الفنية خلفًا لميودارج.





ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد ٦ نقاط، ونجح في التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية الحالية.





أرقام ميودراج مع الدراويش

خاض المدير الفنى للإسماعيلي سابقًا، الصربى ميودراج مع الدراويش ٩ مباريات في مختلف البطولات حتى الآن، بواقع ٥ مباريات فى الدورى و٤ مباريات بالبطولة العربية، نجح في تحقيق الفوز في ٥ مباريات منها فقط، وتلقّى الهزيمة في ٤ مواجهات.





رحيل ميتشو عن قيادة فريق الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، من منصبه بعد الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أفريقيا.





واجتمع المدرب بإدارة الزمالك اليوم، وتم الاتفاق على فسخ التعاقد بصورة رسمية.





وحرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على إبلاغ أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، بإقالة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق من منصبه والتعاقد مع مدير فني جديد.





وأكد رئيس الزمالك، في حديثه إلى أعضاء مجلسه، أن استمرار ميتشو يعد صعبا للغاية، وتم الاتفاق على رحيله من منصبه بصورة رسمية.





أرقام ميتشو مع نادي الزمالك

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للهزيمة أمام فريق مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وقاد "ميتشو"، فريق الزمالك في ثلاث مباريات ببطولة كأس مصر، ونجح في الفوز بها وحصد اللقب، ولكنه لم يستطِع تحقيق لقب كأس السوبر عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





كما خاض الصربي ميتشو خمسة مباريات في الدوري المحلي استطاع تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراة وخسارة أخرى.





واستطاع الصربي ميتشو قيادة نادي الزمالك في بطولة أفريقيا من النسخة الحالية استطاع تحقيق الفوز في مباراة واحدة والهزيمة في لقائين.





وفي بطولة أفريقيا النسخة الجارية، قاد الزمالك في 3 مباريات، نجح في الفوز بمباراة، وخسر مباراتين.





استقالة ماهر وقدوم طولان في إنبى

عاني فريق إنبى منذ بداية الموسم من تراجع كبير في نتائجه، حيث لم يستطع تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة وهامة أيضًا كانت أمام فريق الزمالك بقيادة حلمي طولان بعد رحيل علي ماهر المدير الفنى لهم في بداية الدوري.





قاد علي ماهر فريق إنبي في 4 مباريات بالدوري الممتاز بالموسم الحالي، تعادل في مباراة مع طلائع الجيش، وخسر 3 مباريات أمام بيراميدز 4 - 0 ، وسموحة 2- 1، والإنتاج الحربي 1-0، وحصد نقطة وحيدة احتل بها المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة، قبل مجيء حلمى طولان.





ويحتل إنبي حاليا المركز السادس عشر برصيد ٤ نقاط، في الوقت الحالى وبالتأكيد هو مركز لا يليق بالفريق البترولي.





إقالة فارياس في الطلائع والتعاقد مع طارق يحيي

تم إقالة البرازيلي سيرجيو فارياس، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش بعد أربع جولات من انطلاق مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، وتعيين طارق يحيي المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك.





أرقام المدرب البرازيلي مع طلائع الجيش

خاض فارياس ٤ مباريات مع الفريق في مسابقة الدوري، خسر في مباراتين وتعادل مثلهما، ليحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين تحت قيادته.





وبعد التعاقد مع طارق يحيي، يحتل طلائع الجيش الآن المركز الخامس عشر برصيد ٤ نقاط.





على صعيد الآخر، يواجه مدربان آخران خطر الإقالة في أي لحظة بسبب النتائج السيئة التي يقدمانها مع فريقهما.





الصربي نيبوشا والجونة

ترددت في الساعات الماضية أخبار تشير إلى اقتراب إدارة فريق الجونة من إقالة المدرب الصربي نيبوشا، بعد النتائج السيئة التى يقدمها الفريق، ومن المتوقع أن يتولى على ماهر قيادة الفريق الفنية.





وخاض نيبوشا مع فريق الجونة ٦ مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في مباراة فقط وتعادل في أخرى وخسر ٤ مواجهات.



