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رياضة

تشكيل الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:45 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، والمرشح لتدريب الفريق الأبيض، على أعضاء جهازه الفني، حال توليه المسئولية الفنية للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بشكل رسمي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالي:

- باتريس كارتيرون مديرا فنيا.

- مدرب عام أجنبي يحضره كارتيرون.

- سامي الشيشيني مدربا عاما.

- أمير عبدالعزيز مدربا مساعدا.

- مدرب أحمال أجنبي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من منصبه، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية، وأعقبه توجيه الشكر للثنائي عصام مرعي وأحمد عبدالرؤوف، المدرب العام والمدرب المساعد في جهاز ميتشو.
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