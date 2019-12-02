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رياضة

رسميًا.. خالد الغندور يعلن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
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نور عادل
أعلن خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، عن مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الجديد.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" مع السلامة ميشتو وربنا يوفق كارتيرون ونادي الزمالك فيما هو قادم".

وعقد مرتضى منصور جلسة خاصة مع لاعبي نادي الزمالك في مكتبه بنادي الزمالك تحفيزًا لهم الفترة المقبلة.

تلقى لاعبو نادي الزمالك وعدًا من مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بمنحهم جزء من مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات المقبلة.

وأكد رئيس الزمالك للاعبيه أنه سيصرف لهم جزء من مستحقاتهم قبل دخولهم غدًا الثلاثاء في المعسكر المغلق الخاص بمباراة الشرقية بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر المحدد لها بعد غدًا الأربعاء.
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