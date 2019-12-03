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رياضة

معتز البطاوي: الروح وراء فوز سيراميكا كليوباترا على الترسانة.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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محمد رشاد
أعرب معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليو باترا، عن سعادته بالفوز على الترسانة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري القسم الثاني.

وقال معتز البطاوي، خلال لقائه مع مراسل قناة صدى البلد «أهنئ إدارة الفريق وجميع اللاعبين والجهاز الفني، الفوز تحقق اليوم على فريق عريق بسبب الروح العالية».

وتابع معتز البطاوي، «حينما يأتي المكسب بعد عناء وتعب بيكون له طعم حلو».

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا مثيرا على فريق الترسانة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وتقدم فريق الترسانة في الدقيقة 30 من عمر اللقاء وفي عشر دقائق فقط نجح سيراميكا كليوباترا في العودة بالنتيجة عن طريق أحمد غنيم في الدقيقة 80 وسجل هدف الفوز عن طريق عبدالله بيكا في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة يتصدر فريق سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 16 نقطة ويواصل الترسانة السقوط محتلا المركز الأخير برصيد نقطتين.
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