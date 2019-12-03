مختار جمعة: ارتفاع إيرادات هيئة الأوقاف لـ150 مليون جنيه خلال نوفمبر

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ارتفاع إيرادات هيئة الأوقاف إلى 150 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر المنصرم.



وأوضح وزير الأوقاف، أن إيرادات هيئة الأوقاف ارتفعت من خلال جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية في تعظيم وتنمية مواردهما، عبر تنفيذ مشروعات تنموية واجتماعية واستثمارية لتنمية مال الوقف وفق الشريعة والقانون.



وأشار وزير الأوقاف إلى أن الإيرادات ارتفعت إلى 150 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة نحو 66% مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، بنسبة 20% عن الربط الفعلي المستهدف.



وأضاف وزير الأوقاف أن إجمالي ما حققته الهيئة خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي، بلغ قيمته 497 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.