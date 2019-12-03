ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مختار جمعة: ارتفاع إيرادات هيئة الأوقاف لـ150 مليون جنيه خلال نوفمبر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
Advertisements
أ ش أ
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ارتفاع إيرادات هيئة الأوقاف إلى 150 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر المنصرم.

وأوضح وزير الأوقاف، أن إيرادات هيئة الأوقاف ارتفعت من خلال جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية في تعظيم وتنمية مواردهما، عبر تنفيذ مشروعات تنموية واجتماعية واستثمارية لتنمية مال الوقف وفق الشريعة والقانون.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الإيرادات ارتفعت إلى 150 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة نحو 66% مقارنة بشهر نوفمبر العام الماضي، بنسبة 20% عن الربط الفعلي المستهدف.

وأضاف وزير الأوقاف أن إجمالي ما حققته الهيئة خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي، بلغ قيمته 497 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه بنسبة 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
Advertisements

ترشيحاتنا

عقود لاعبي الزمالك على مكتب مرتضى منصور لهذا السبب

حيزبونات.. غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة بعد خروجها من السجن

وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

شوبير لجماهير الإسماعيلي: مش هتاخدوا الدوري.. وممكن تنافسوا على الكأس بس

تركيا تفاجئ العرب.. قرارات صادمة لحاملي الإقامة السياحية

ريم البارودى تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده: مش هقدر أوصف 15 سنة صداقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب وفستان أسود.. شاهد إطلالة رنا سماحة في cairo fashion festival

3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟

بالطبل والمزمار.. افتتاح أول معرض كتاب في قرية مصرية.. صور