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فن

عرفتوني؟| عمرو سعد ينشر صورته من طفولته

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:51 ص
عمرو سعد
عمرو سعد
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سعيد فراج
نشر الفنان عمرو سعد، صورة نادرة له من طفولته، عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيها بصحبة عدد آخر من الأطفال، وطرح تساؤلًا على متابعيه: "عرفتوني؟".

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: "عاش يا وحش.. بالتوفيق يا غالي.. يا خضر يا جميل أنت.. صحيح حياتنا بتتغير باختيارنا".

وكانت زوجة عمرو سعد، شيماء فوزي، فاجأت جمهورها، بإعلانها قرار الانفصال عنه بعد زواج دام 11 عامًا، وذلك عبر رسالة صادمة قالت فيها: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج، ولله الحمد".

وكان عمرو سعد دائم التكتم على تفاصيل حياته الأسرية، ولا يتحدث عنها قط في وسائل الإعلام، والمرة الوحيدة التي أعرب فيها عن مشاعره لزوجته، كان من خلال صورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق عمرو سعد على صورة لهما: "أنتي لست فقط أم أولادي.. بل أنت ملكة هذه الأسرة".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو سعد، كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز.
عرفتوني؟| عمرو سعد ينشر صورته من طفولته
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