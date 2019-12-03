الشأن المحلي وزيارة رئيس البرلمان إلى جوبا أبرز ما تناولته صحف القاهرة

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها بدء مفاوضات سد النهضة بالقاهرة، وكذلك زيارة رئيس مجلس النواب لدولة جنوب السودان.



وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 9 سفراء جدد، وهم جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ونيلسون مانويل كوزمى سفير أنجولا، وأنطونيو دى أجيار باتريوتا سفير البرازيل، ولواء طيار شيبا شومبياوندا سفير زيمبابوي، وسيرجيى تيرينتيف سفير بيلاروس، والفريد جاكوبا كاليسا سفير رواندا، ومحند صالح لعجوزى سفير الجزائر، ورينوكا داميانتى راجابكسا سفيرة سريلانكا، وهومر مافروماتيس سفير قبرص.



وفي هذا الصدد ، نقلت الصحف تصريحا للسفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قال فيه: إن الرئيس السيسي رحب بالسفراء الجدد ، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.



كما اهتمت الصحف، بالأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تستضيفها القاهرة، لاستكمال المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ومناقشة رؤية كل دولة من الدول الثلاث في آليات الملء والتشغيل للسد الإثيوبي، بمشاركة ممثل عن البنك الدولي وآخر عن الولايات المتحدة الأمريكية.



وسلطت الصحف الضوء على تصريحات الوزراء والتي جاء أبرزها تأكيد وزير الري محمد عبدالعاطي، إنه من الضروري مناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي بشكل معمق ، ومواصلة المداولات التي بدأت في الاجتماع السابق في أديس أبابا، وكذلك التزام مصر بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن ملء وتشغيل السد، تأكيدا لما اتفقت عليه القيادة السياسية في مصر، وتم تدوينه في اتفاقية إعلان المبادئ عام 2015.



وأضاف "أعتقد أن هناك طريقا واضحا نحو إيجاد حل مريح للجانبين في هذه المفاوضات، فهدفنا هو التوصل إلى اتفاق، من ناحية لتتمكن إثيوبيا من تحقيق هدفها من خلال توليد الطاقة المائية ولمنع إحداث ضرر كبير لاستخدامات المياه لدول المصب، لافتا إلى أن هذا يعكس حقيقة أن مصر تدعم بكل إخلاص جهود إثيوبيا لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار".



وأوضح أن "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق تشغيل متعدد للخزانات بما يمكن خزان سد النهضة من تحقيق هدفه مع حماية السد العالي وخزان أسوان وتحقيق هدفه أيضا".



ولفت إلى أنه من المهم النظر في الآثار المحتملة للجفاف أثناء ملء وتشغيل سد النهضة باعتبارها مسألة ذات أولوية عالية بالنسبة لمصر، وهذا يتطلب اتخاذ تدابير فعالة عندما تصل مستويات الخزانات إلى الوضع الحرج من حيث كمية المياه.

وأضاف : اتفقنا على أن ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يتم وفقًا لنهج تعاوني، اعتمادا على العائد السنوي للنيل الأزرق من المياه وعلى ضوء منسوب المياه في السد العالي، وبالمثل، يجب أن يكون تشغيلا متعاونا مع السد العالي، ويتمكن السدان من التنسيق والتكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق".



كما أعرب الوزير عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بحلول عام 2020، وهو الموعد النهائي الذي اتفقت عليه البلدان الثلاث في اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن العاصمة في التاسع من نوفمبر الماضي.

من جانبه، قال المهندس ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني إن التقدم في مفاوضات سد النهضة ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا" .. معربا عن أمنيته في إحراز تقدم في المحادثات.



وأضاف عباس - في كلمته - "نمضي على المسار الصحيح، ونركز على المحادثات التقنية ومخاوف بعضنا البعض وهذا أمر حيوى لإحراز تقدم، فإذا تمكنا من الاستماع إلى مخاوفنا فإن ذلك سيمهد الطريق إلى المضي قدما للوصول إلى محادثات مثمرة، متمنيا الاستمرار بهذا الزخم فى الاجتماعات المقبلة".



وطالب عباس بالتركيز على باقي المشاكل المتعلقة ببناء السد، مقترحا خيارين لحل المشاكل المتعلقة بين الدول الثلاث قائلا "أقترح لكي تكون هذه المحادثات بناءة، الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم في أديس أبابا".

وأضاف أنه يجب التركيز على قضيتين أو ثلاث مثل التشغيل طويل الأمد ، لكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد، وهناك أيضا مسألة تتعلق بالتشغيل طويل الأمد وكيف سيتم التنسيق بشأنها.

من جانبه، أكد سيلشى بيكيلي وزير المياه والرى والطاقة الإثيوبي أن بلاده ملتزمة بأن يكون سد النهضة مثالا للإدماج والإندماج فى المنطقة، معربا عن أمله في نجاح اجتماعات القاهرة بشأن السد.

وقال إن إثيوبيا تعطى أهمية كبيرة لهذه الاجتماعات، وذلك للتوصل إلى قرارات بشأن سد النهضة واحترام جميع الاتفاقيات، مضيفا: منذ سبتمبر 2018 عقدنا 5 اجتماعات، وهذا الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين لقد نجحت اجتماعاتنا فى التطرق إلى المشاكل التقنية المتعلقة بتشغيل هذا السد وذلك بالتنسيق مع مصر والسودان

وأضاف "المراقبون لعبوا دورا مهما وساعدونا فى تقديم المشورة وركزت الدول الثلاث على المشاكل التقنية، ونتوقع أن تبقى هذه الروح بيننا فى اجتماع القاهرة" .. لافتا إلى أن بلاده تعمل من خلال السد على توليد الطاقة والقضاء على الفقر وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

في سياق آخر ، أبرزت الصحف، التعاون المصري الروماني في مجال مكافحة الإرهاب، وأشارت إلى تأكيد الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة قامت، خلال عام واحد فقط وحتى الآن، بتدريب أكثر من 600 متدرب ووفد من الدول الأفريقية والعربية، وأوضحت أن هذا جاء خلال استقبال رئيس الهيئة لـ نيستور كالين رئيس الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية الرومانية والوفد المرافق له، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية لهيئة الرقابة الإدارية لبحث أطر التعاون مع الهيئة.

وأشار الوزير إلى اهتمام مصر بتعزيز علاقاتها مع رومانيا في المجالات المختلفة وأبرزها المجال الاقتصادي والتجاري وهو ما ترسخ في إطار اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية مصر العربية مؤخرا، ورئيس وزراء الجمهورية الرومانية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الزيارة التي تدعم هذه العلاقات في مجال مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه على صعيد الدولتين، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز تلك العلاقات لمراحل أرقى، في ضوء توافق مجال العمل، الذي جمع في فنياته ومهامه الكثير بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية "DNA"، وذلك من خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة والتي تقدم أكثر من 243 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في طرق مكافحة الفساد، وأساليب منعه والحد منه، وسبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد، لاسيما أن الأكاديمية قد دربت خلال عام واحد فقط وحتى الآن أكثر من 600 متدرب ووفد من الدول الأفريقية والعربية.

وأشارت الصحف إلى أن رئيس الوفد الروماني أعرب عن شكره وتقديره لرئيس الرقابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة وفريق العمل، مؤكدا اهتمامه بتعزيز أوجه التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والاستفادة من خبراتها المختلفة والمتنوعة.

وفي متابعة لزيارة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحالية لدولة جنوب السودان، أشارت الصحف إلى تأكيد رئيس المجلس حرص مصر على استقرار جنوب السودان، استعدادها لتقديم خبراتها الفنية إلى أشقائها في جنوب السودان في مختلف التخصصات الزراعية .. مشددا في الوقت ذاته على حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان واستتباب الأمن والأمان فيها.

وأشارت الصحف إلي أن رئيس مجلس النواب عرض نقل الخبرات المصرية إلى جنوب السودان في مجال إنشاء وتنظيم المجالس السلعية في المحاصيل الزراعية.

من جانبه..رحب وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان بزيارة الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له..مشيدًا بالعلاقات المصرية التاريخية الوطيدة مع جنوب السودان ، وقدم أونيوتي أديجو عرضًا للفرص الاستثمارية في مجال الزراعة بالنظر لما تتمتع به التربة في جنوب السودان من خصوبة عالية ووفرة المياه كما استعرض التحديات التى تواجه الزراعة في جنوب السودان وأهمها الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب المستمر على مواجهة الآفات الزراعية .

ونقلت الصحف عن وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان قوله : إن مصر طالما مدت يد العون وساعدت جنوب السودان"..مؤكدًا احتياج جنوب السودان للخبرات المصرية في هذا المجال.

