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رياضة

موعد مباراة النادي الأهلى وبني سويف فى كأس مصر والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عمرو الحلوانى
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مع بنى سويف مساء اليوم، الثلالثاء، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف،وسيتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.

ويسعى النادي الأهلى إلى تحقيق بداية قوية بمنافسات كأس مصر والسير على خطى العروض المميزة للغاية التى يقدمها بمنافسات الدوري الممتاز بعد أن نجح فى تحقيق ضربة بداية رائعة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة بني سويف اليوم التى شهدت استبعاد كل من محمد الشناوي ورمضان صبحي وجونيور أجايي ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني لمنحهم فرصة للراحة، بينما استبعد علي معلول ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود للإصابة.

وضمت القائمة كلا من شريف إكرامي وعلي لطفي لحراسة المرمى ومعهم أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم وحسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج و مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن.

وأعلن حسن موسي المدير الفنى لفريق بني سويف عن ضم 19 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة النادي الأهلي وضمت القائمة كلا من محمد عبدالستار اوكا، كريم محفوظ، أحمد الامور، معتز محروس، مصطفي صلاح الصفتي، عبد الواحد عبد العزيز، حسام البدري، محمود بكري، ميزو، نصر رمضان، حسام محمد عيسي، علي وزه، أحمد عبد الرازق، محمود مكي، كريم أشرف، مصطفى بلية، طه نادى، محمود عاطف.
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