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ديني

الإفتاء تجري استطلاعًا للرأي عبر الفيسبوك حول أسباب الانتحار

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
دار الافتاء
دار الافتاء
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محمود ضاحي
أجرت دار الإفتاء المصرية استطلاعا للرأى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حول الانتحار حيث وجهت سؤالا للمتابعين نصه: "من وجهة نظرك، ما هو الدافع والسبب الأبرز للانتحار؟ كما وجهت سؤالًا آخر وهو هل ترى أن ضغوطات الحياة باتت تشكل سببًا ملحًا للانتحار؟".

وقالت الدار: "انطلاقًا من دور دار الإفتاء المصرية فى خدمة قضايا المسلمين يُجرى المؤشر العالمى للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم استطلاعًا للرأى عن ظاهرة الانتحار مكون من 5 أسئلة نرجو التفاعل مع الأسئلة حتى يمكن الخروج بنتائج لكشف أسباب الظاهرة وكذا توصيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع سيتم طرح الأسئلة اليوم وغدًا على الصفحة".

ونشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو موشن جرافيك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان :"الشباب نعمة حافظ عليها".

وقالت الدار: االشباب من أجمل نعم الله على الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فى ظله منهم شاب نشأ فى طاعة الله".
وتابعت دار الإفتاء:"فأنت مسئول عن شبابك فيما أبليته فاحذر أن تسخر نعمة شبابك فى خدمة الأفكار الباطلة التى تسجل لها جماعات الضلال وتيارات التكفير، ونبينا نبى الرحمة يأمر بالمحبة والبر والرفق بجميع الخلق ويحض على البناء والسعى فى عمارة الأرض ونفع الناس فاتبعه تهدى، قال سبحانه وتعالى:"قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ".
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