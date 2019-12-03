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برلمان

عبد العال ينقل رسالة الرئيس السيسي لـ سلفاكير: نولي أهمية كبيرة لدعم اتفاق السلام

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:21 م
استقبال رئي سجنوب
استقبال رئي سجنوب السودان للدكتور علي عبد العال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
فى إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلمانى إلى جمهورية جنوب السودان، التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بسلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.

فى مستهل اللقاء نقل الدكتور علي عبدالعال للرئيس سيلفا كير تحيات وتقدير أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه العميق والكامل لجنوب السودان من مصر قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية حريصة على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السلام المنشط هناك.

وأكد حرص مصر على دعم جنوب السودان، بكافة الطرق والوسائل التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان، مبديًا ترحيبه بمشاركة سيلفا كير في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وشدد الدكتور على عبد العال على أن مصر تولي أهمية قصوى لدعم اتفاق السلام سياسيًا ودبلوماسيًا ولوجستيًا، مؤكدًا على حرص مصر على دعم جنوب السودان بكافة الطرق والوسائل التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان.

على الصعيد البرلماني، أعرب الدكتور على عبدالعال عن حرص مجلس النواب المصري على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين مصر وجنوب السودان عبر نقل الخبرات البرلمانية المصرية للأشقاء في جنوب السودان.

من جانبه، أعرب سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان عن سعادته البالغة باستقبال الوفد البرلمانى المصرى رفيع المستوى وطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدًا على أن مصر بمثابة الشقيقة الكبرى لجنوب السودان، ولطالما قدمت لنا يد العون والمساعدة وأن تلك الزيارة إنما تمثل رسالة دعم إيجابية لدولة جنوب السودان.

وأشاد سلفا كير بمهارات المصريين وقدراتهم متوقعًا زيارة عدد الشركات المصرية العاملة في جنوب السودان بعد استقرار الأوضاع.
عبد العال ينقل رسالة الرئيس السيسي لـ سلفاكير: نولي أهمية كبيرة لدعم اتفاق السلام
عبد العال ينقل رسالة الرئيس السيسي لـ سلفاكير: نولي أهمية كبيرة لدعم اتفاق السلام
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