السيسي لرئيس الهيئة الهندسية: «إيه اللي مأخرك في طريق مصر الجديدة»..فيديو

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤالًا لرئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار، يتساءل فيه عن أسباب التأخير في الانتهاء من الـ6 كباري في مصر الجديدة، قائلًا: "ايه اللي مأخرك في طريق مصر الجديدة وطريق مصر السويس"، الذي كان من المفترض الانتهاء من الـ6 كباري في 6 أشهر.





وجاء رد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، أنه تم الانتهاء من أعمال الاسفلت لثلاثة كباري، وجار العمل اليوم على الكوبري الرابع والانتهاء من الأسفلت به، ومتوقع انتهاء أربعة كباري خلال عشرة أيام، وجار الانتهاء من الكوبري الخامس في نهاية شهر ديسمبر.





وأضاف اللواء إيهاب الفار، أن هذه الكباري مصممة وفقًا للمعايير العالمية من مرافق وخدمات، وفيما يتعلق بخطوط المياه بمنطقة مصر الجديدة تم إحلالها وتجديدها بنسبة 7.7 كيلو متر من المواسير، بعد أن كانت منظومة المياه والمواسير المستخدمة في منطقة مصر الجديدة غير مصرح به دوليًا وغير آدمي وصحي.



