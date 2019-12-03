تذاكر يورو 2020 متاحة لجماهير ألمانيا اعتبارا من غد الأربعاء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء إطلاق مرحلة لبيع تذاكر كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) اعتبارا من غد الأربعاء وحتى 18 يناير الجاري، وأن مشجعي المنتخب الألماني يمكنهم شراء التذاكر اعتبارا من الغد.



وأوضح اليويفا أن عملية توزيع التذاكر للجماهير الألمانية ستكون تحت إشراف الاتحاد الألماني لكرة القدم، مضيفا أنه سيجرى طرح 12 ألف تذكرة للبيع لكل من المباريات الثلاث للمنتخب الألماني في دور المجموعات، والتي تقام في ميونخ.



وفي حالة التأهل، ستطرح للجماهير الألمانية ستة آلاف تذكرة لمباراة دور الستة عشر و12 ألف تذكرة لمباراة الدور قبل النهائي و13 ألف تذكرة لمباراة الدور النهائي على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.



وتقام منافسات يورو 2020 في 12 مدينة أوروبية خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو.