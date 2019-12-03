كأس مصر.. شوط أول سلبي بين نادي الجونة وإف سي مصر

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق الجونة ومنافسة نادي مصر في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين، حيث حاول نادي الجونة فرض سيطرته لإحراز أول أهدافه من أجل إنهاء المباراة مبكرا، ولكن استطاع لاعبو نادي من مصر الحفاظ على شباكهم.



وقبل انتهاء المباراة فرض لاعبو نادي إف سي مصر بعض الهجمات التي كاد أن تسكن شباك الجونة ولكن لم يحالفهم الحظ .



وأعلن الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نادي مصر باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر .



وجاء تشكيل الجونة لمواجهة نادي مصر كالتالي:



حراسة المرمى: عمر رضوان:



خط الدفاع: باسم علي، محمد نجيب، خالد صبحي وجوناثان نجويم.



خط الوسط: أكرم توفيق، محمد محسن ليلة وآلان كيمبادي.



الهجوم: أحمد حمدي، إسلام محارب وأحمد ياسر ريان.



و تواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الغرباوي، لؤي وائل، وايتر بواليا، عمرو بركات، عموري، عمرو سعداوي، محمود الشبراوي.