موعد ومكان عزاء شعبان عبد الرحيم

تستقبل أسرة الفنان شعبان عبد الرحيم عزاءه غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشيشينى بـ المريوطية فيصل.



وقد حرص وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى على نعي الفنان المصري شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة عبر صفحته بموقع تويتر.



وكتب عمرو موسى: رحم الله شعبان عبد الرحيم كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع. كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة. كان مؤديا من نوع خاص بعضا من الفن وبعضا من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة. خليط حفر لشعبان، مع هيبته الشهيرة، مكانا في قلوب المصريين. رحمه الله.



وشيعت منذ قليل جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.



ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم منذ ساعات عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

