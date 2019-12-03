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فن

عبير صبري تودع الراحل شعبان عبدالرحيم.. شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:23 م
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
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سيد احمد
نشرت الفنانة عبير صبري، صورة للفنان شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت عبير صبري، تعليقا على الصورة، "ربنا يرحمك ويعفو عنك ويتجاوز عن سيئاتك 💔 ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير الذين كتبوا تعليقات منها "الله يرحمه - البقاء لله". 

وشيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

ورحل عن عالمنا فجر اليوم، الثلاثاء، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

عبير صبري تودع الراحل شعبان عبدالرحيم.. شاهد
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