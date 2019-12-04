لكل اسم حكاية.. قرية دنديط في الدقهلية.. بلد النخيل ومقبرة الغزاة الفرنسيين

تعد قرية دنديط، إحدى القرى التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية وأطلق عليها هذا الاسم الجنود الفرنسيون حيث أنهم كانوا يأتون للفلاحين ويقولون لهم أعطونى بلح ومعنى أعطوني بلح بالفرنسية معناها -don det أى بلد النخيل .



وشهدت قرية دنديط منذ ٢٢١ عاما اقوى المعارك بين المصريين والفرنسيين وبالاخص فى 23 أغسطس 1798 حين ارسل نابليون أوامره إلى قومندان القليوبية الجنرال مورات لمعاونة دوجا في إخضاع إقليم المنصورة فانتقل من بنها إلى ميت غمر في أواخر أغسطس سنة 1798،



وفى وحشية المستعمر هاجم الجنرال مور بلدة دنديط إحدى بلاد مركز ميت غمر التي وجهت إليها تهمة الاشتراك في واقعة المنصورة واستباح جنوده القرية، وأنزلوا بها وبأهلها الخراب والدمار في سبتمبر من نفس العام ولم يستكن أهالي دنديط لهذا الإرهاب و قاوموا الفرنسيين مقاومة اعتبرت من المفاجآت التي لم يكن يتوقعها الغازي المغتصب، بقيادة الشيخ شاهين فاضطر نابليون بونابرت إلى إصدار أوامره إلى الجنرال لانوس بمساعدة الجنرال مورا على إخماد هذه الثورة والقضاء على مقاومة سكان دنديط واستشهد الشيخ شاهين فى سبتمبر في نفس العام.



ووضع الجنرال خطته الحربية لمهاجمة الوطنيين الأبطال في دنديط فتولى مورات قيادة الميمنة ولانوس الميسرة وسار لمهاجمة الثوار الوطنيين في معاقلهم غير ان السير كان متعذر لأن الثوار قطعوا جسور الترع فغمرت المياه الأراضي مما عرقل تقدم هذه الحملة أعطى الوطنيين فرصة للتقهقر عن دنديط إلى قرية ميت الفرماوى وهناك قاوموا الفرنسيين مستعينين بمدفعين اثنين ثم تركوا القرية إلى التلال المجاورة وأخذوا في مقاومة الفرنسيين مقاومة أجبرتهم على الارتداد إلى ميت غمر.



وتشتمل دنديط على تل أثرى يخضع حاليا لقطاع الآثار المصرية ويقع على هذا التل ضريح أثرى يرجع لعام 1743 ميلادية وأنشأ هذا الضريح عبدالله حسن ملتزم دنديط فى هذا الوقت

ويظهر على النص التأسيسى أعلى فتحة المدخل وجدد هذا الضريح على يد محمد نافع عام 1893 ميلادية كما يظهر على اللوحة الرخامية داخل الضريح.



وتشتمل قرية دنديط على مسجد أحمد بن نافع الأثرى، وأنشأ هذا المسجد أحمد بن نافع أحد أعضاء مجلس المشورة عام 1865 ميلادية ، وعمدة دنديط فى عهد سعيد باشا 1856 ميلادية وتاريخ انشاء المسجد يرجع لعام1853 ميلادية كما فى النص التأسيسى أعلى كتلة المدخل.