أهم الأخبار| موعد ومكان عزاء شعبان عبد الرحيم.. مدير أعمال جوهرة يكشف مفاجأة حول الفيديوهات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية
أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 سنة علي التخلص من حياتها عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سطح منزلها بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بسبب تداول صور لها على الفيسبوك مع شاب، وتعرضها لحالة نفسية سيئة، وتم نقل الطالبة إلى معهد ناصر حيث أصيبت الطالبة بكسور بجميع أنحاء الجسد.
كان بيحبه.. عمرو موسى ينعي شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة
حرص وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى على نعى الفنان المصرى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة عبر صفحته بموقع تويتر.
الري: اجتماع فى واشنطن في 9 ديسمبر لبحث نتائج مفاوضات سد النهضة
اختتم وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا،اجتماعاتهم بالقاهرة مساء اليوم، الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث، والمقرر عقده في الخرطوم خلال يومي 20 و21 ديسمبر الجاري.
كيف علق الإسرائيليون على وفاة شعبان عبد الرحيم؟
لم تكن وفاة المطرب الشعبي، شعبان عبدالرحيم لتمر على الإسرائيليين، كوفاة فنان عادي، خاصة بسبب ما تناوله في أغنيته عن محمد الدرة وكرهه لإسرائيل، في أغنيته الشهيرة، أنا بكره إسرائيل.
موعد ومكان عزاء شعبان عبد الرحيم
تستقبل أسرة الفنان شعبان عبد الرحيم عزاءه غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشيشينى بـ المريوطية فيصل.
نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور
استقبل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عزاء زوجته مساء اليوم بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء.. وحرص على الحضور كل من الفنانة سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، والفنان نبيل الحلفاوى، وغيرهم.
أزمة الأبيض مستمرة.. مهاجم وحيد في قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر
أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء غد، الأربعاء.
كارتيرون يصل القاهرة للتعاقد رسميا مع الزمالك
وصل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى الزمالك، لإنهاء التعاقد مع النادى بشكل رسمى وقيادة الفريق مباشرة.
مدير أعمال الراقصة جوهرة يكشف مفاجأة حول الفيديوهات المسربة لها.. فيديو
قال باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة جوهرة، إن كل ما يروج على أنه تم إلقاء القبض على جوهرة غير صحيح على الإطلاق.
انشغلت بوضع المكياج أثناء القيادة | ممثلة شهيرة تتعرض لـ حادث موت
شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية
أقدمت طالبة تبلغ من العمر 17 سنة علي التخلص من حياتها عن طريق إلقاء نفسها من أعلى سطح منزلها بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بسبب تداول صور لها على الفيسبوك مع شاب، وتعرضها لحالة نفسية سيئة، وتم نقل الطالبة إلى معهد ناصر حيث أصيبت الطالبة بكسور بجميع أنحاء الجسد.
كان بيحبه.. عمرو موسى ينعي شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة
حرص وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى على نعى الفنان المصرى شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة عبر صفحته بموقع تويتر.
الري: اجتماع فى واشنطن في 9 ديسمبر لبحث نتائج مفاوضات سد النهضة
اختتم وزراء الموارد المائية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا،اجتماعاتهم بالقاهرة مساء اليوم، الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث، والمقرر عقده في الخرطوم خلال يومي 20 و21 ديسمبر الجاري.
كيف علق الإسرائيليون على وفاة شعبان عبد الرحيم؟
لم تكن وفاة المطرب الشعبي، شعبان عبدالرحيم لتمر على الإسرائيليين، كوفاة فنان عادي، خاصة بسبب ما تناوله في أغنيته عن محمد الدرة وكرهه لإسرائيل، في أغنيته الشهيرة، أنا بكره إسرائيل.
موعد ومكان عزاء شعبان عبد الرحيم
تستقبل أسرة الفنان شعبان عبد الرحيم عزاءه غدا الأربعاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشيشينى بـ المريوطية فيصل.
نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور
استقبل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عزاء زوجته مساء اليوم بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء.. وحرص على الحضور كل من الفنانة سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، والفنان نبيل الحلفاوى، وغيرهم.
أزمة الأبيض مستمرة.. مهاجم وحيد في قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر
أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء غد، الأربعاء.
كارتيرون يصل القاهرة للتعاقد رسميا مع الزمالك
وصل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى الزمالك، لإنهاء التعاقد مع النادى بشكل رسمى وقيادة الفريق مباشرة.
مدير أعمال الراقصة جوهرة يكشف مفاجأة حول الفيديوهات المسربة لها.. فيديو
قال باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة جوهرة، إن كل ما يروج على أنه تم إلقاء القبض على جوهرة غير صحيح على الإطلاق.
انشغلت بوضع المكياج أثناء القيادة | ممثلة شهيرة تتعرض لـ حادث موت