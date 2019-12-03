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أخبار البلد

كارتيرون يصل القاهرة للتعاقد رسميا مع الزمالك

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى الزمالك، لإنهاء التعاقد مع النادى بشكل رسمى وقيادة الفريق مباشرة.

وكانت إدارة الزمالك أعلنت فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الصربي، والتوصل لاتفاق مع المدرب الفرنسي كارتيرون لقيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يجتمع كارتيرون مع رئيس نادي الزمالك، لإنهاء إجراءات التعاقد.

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