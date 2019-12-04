امتحانات تجريبية لطلاب الأزهر على امتحان MCQ الذي يصحح إلكترونيا

عقدت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بإيتاي البارود، امتحانا تجريبيا لطلاب الفرقة الثانية الشعبة العامة في مادة تاريخ الأدب في عصر صدر الإسلام والعصر الأموي.



وأكدت الكلية في بيان لها، أن الامتحانات التجريبية بالكلية لتدريب الطلاب على الامتحان المميكن MCQ الذي يصحح الكترونيا.



وقررت الكلية في إطار حرصها على تحقيق الريادة والتطوير وتفاعلا مع سياسات الجامعة، تطبيق نظم الامتحانات المميكنة والتصحيح الإلكتروني هذا العام.



وفي هذا الإطار تم تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس على مهارات وطرق تصميم الامتحانات المميكنة للقيام بهذا العمل وتفعيله بدءا من الفصل الدراسي الأول لهذا العام وسيتم تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع هذا النظام الجديد.



وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذا النظام الجديد الذي تخطو فيه جامعة الأزهر خطوات جادة، من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.