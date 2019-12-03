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تعليم

بمشاركة 16 دولة.. إعلام القاهرة تنظم الملتقى الثاني للثقافات الإثنين المقبل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:44 م
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
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قســــم التعليــــم
تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الملتقى الثاني للثقافات الإثنين ٩ ديسمبر ٢٠١٩، تحت رعاية دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتورة ليلى عبد المجيد مديرة وحدة الجودة بالكلية.

وسيتم عقد الملتقى بمشاركة ١٦ دولة هي المملكة العربية السعودية وفلسطين وتشاد والعراق والسودان وارتيريا والصومال والكويت وسوريا واليمن واوغندا ورومانيا والصين ولبيبا، إضافة إلى مصر الدولة المضيفة. 

ويتضمن الملتقي اجنحة لكل دولة ، تعرض من خلاله إبداعاتها الفنية وتراثها الثقافي والتاريخي ويشارك في تنظيم جناح مصر هيئة الآثار برئاسة د. مصطفي الوزيري.

كما يشارك في الملتقى أكثر من ١٥٠ طالبا من الدول المشاركة إلى جانب عدد من دبلوماسيي هذه الدول وملحقيها الثقافيين.

ومن المقرر أن يشهد هذا الملتقى قيام تسع دول من الدول المشاركة بتقديم عروض فلكورية وشعبية وتقدم مصر رقصة التنورة ورقص صعيدي ورقص نوبي.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة لشباب الجامعة للتواصل والتفاعل مع ثقافات الدول الأخرى، للتعرف إلى بعض جوانب ثقافتها وفنونها وتاريخها واشهر مأكولاتها، فضلا عن التلاحم والتواصل مع الطلاب الوافدين الملتحقين بالكلية والجامعة من مختلف دول العالم.

وكانت الكلية نظمت في ديسمبر الماضي، الملتقى الأول الذي حظي بمشاركة كبيرة وحضور حافل من جانب مئات الطلاب من مختلف الكليات الي جانب طلاب الكلية وكان له أصداء واسعة إعلاميا على المستويين الوطني والإقليمي.

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