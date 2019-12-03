أطيب الرجال.. خالد عجاج يودع شعبان عبد الرحيم بكلمات مؤثرة

نعى الفنان خالد عجاج، الراحل شعبان عبد الرحيم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وكتب خالد عجاج، "البقاء لله ربنا يرحمك يا اطيب الرجال ياحبيبي يا عشرة سنين شعبان عبدالرحيم وجعت قلبي أنا لله وأنا إليه راجعون".





وتوفي فجر اليوم الفنان شعبان عبدالرحيم وذلك في مستشفى المعادي العسكري، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عامًا.





وكان شعبان عبدالرحيم، ظهر على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.





فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، مؤكدا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.



