عادل عبد الرحمن: الأهلي كان حذرًا أمام بني سويف وحقق أهدافه

أكد عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق، أن مباراة بني سويف كانت فرصة جيدة للأهلي لإشراك عدد من اللاعبين.





وقال عادل عبد الرحمن، خلال حواره بـ برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مباراة بني سويف فرصة جيدة للأهلي لإشراك عدد من اللاعبين، والفريق خاض المباراة بحذر دفاعي وهو أمر جيد".





وأكمل عادل عبد الرحمن: "مباريات الكأس مثيرة للقلق حتى لو خاضها الفريق بلاعبيه الأساسيين، كما أن بني سويف قدم مباراة جيدة لكن الأهلي حقق أهدافه".





وفاز الأهلي على منافسه بني سويف بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



