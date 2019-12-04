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فن

بـ فستان أسود جذاب.. ساندي علي تشعل السوشيال ميديا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
ساندي علي
ساندي علي
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محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية ساندي علي، جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت ساندي علي، خلال الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت فستاناً من اللون الأسود مكشوف الكتفين، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم وهم "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي"

وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل " الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".
بـ فستان أسود جذاب.. ساندي علي تشعل السوشيال ميديا
بـ فستان أسود جذاب.. ساندي علي تشعل السوشيال ميديا
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