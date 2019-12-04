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فن

رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل زواجها وطلاقها.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
رانيا فريد شوقى
رانيا فريد شوقى
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أحمد إبراهيم
تحل الفنانة رانيا فريد شوقى، ضيفة، على برنامج "تحيا الستات" للإعلامية راغدة شلهوب، بعد غدٍ الجمعة.

وتتحدث رانيا فريد شوقى، خلال الحلقة، فى كثير من الأمور حول أعمالها الفنية، وحياتها الشخصية. 

وطرح البرنامج الذى يذاع على قناة النهار برومو الحلقة التى شهدت عدة تساؤلات حول زواجها وطلاقها وعن الطريقة التي اتبعتها بهدف أقلمة بناتها مع زواجها الثاني. 

يُذكر ان رانيا فريد شوقى شاركت مؤخرا فى مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخرانى والراحل فاروق الفيشاوى وعرضت على مسرح كايرو شو وفى موسم الرياض. 

أما على مستوى الدراما فكان آخر أعمالها، مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان عادل إمام، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رامي إمام. 
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