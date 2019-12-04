بـ طريقة العوالم .. رسالة عنيفة من ريم البارودي | هل تقصد أحمد سعد

نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للنجمة نبيلة عبيد من فيلمها " الراقصة والسياسي" وهي تقول مقولتها الشهيرة :" بلغ عبد الحميد بيه أن الرسالة وصلتني وهرد بطريقتي طريقة العوالم".



وعلقت ريم البارودي على الصورة :" من أجمل أفلام السينما المصرية"، ولكن فسر عدد من متابعيها أن توقيت نشرها لتلك المقولة يأتي بعد ساعات من إذاعة المقابلة التلفزيونية لزوجها السابق المطرب أحمد سعد .



وكان أحمد سعد صرح خلال برنامج Mbc Trending أنه تزوج من شخصيات صعبة في التعامل مشيرا إلى ريم البارودي والفنانة سمية الخشاب وأنه سوف يتزوج مجددا ولكن هذه المرة من فتاة من خارج الوسط الفني.



واعتبر البعض أن ما نشرته ريم البارودي على حسابها هو تهديد لـ أحمد سعد بأنها سترد على تصريحاته الجريئة، ويستمر مسلسل الخلافات بين أحمد سعد وريم البارودي لأكثر من 3 سنوات.



يشار إلى أن أحمد سعد تزوج من ريم البارودي لبضعة أشهر ثم انفصلا ، ثم تزوج من سمية الخشاب وانفصل عنها بعد زواج استمر أكثر من عام ونصف.

