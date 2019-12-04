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أخبار البلد

خسائر كبيرة .. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة قبل إغلاق قناة ten

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكد مصدر داخل قناة" ten" الفضائية، أن إدارة القناة قررت بالفعل إغلاقها، وذلك لأسباب تعود لرغبة الممول الرئيسي لها.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ صدى البلد، أن المسؤول عن تمويل القناة، وهو رجل أعمال عربي، أبلغ الإدارة نيته إغلاق القناة بسبب ضعف عوائد الإعلانات، فضلًا عن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها القناة منذ استحواذه عليها، وأمهل الإدارة الحالية فرصة لمحاولة وقف نزيف الخسائر إلا أنه لم يحدث حتى الآن .

وتابع المصدر أن إدارة القناة لم تبلغ العاملين بها رسميًا بقرار الغلق، إلا أنهم أبلغوهم بضرورة حضور إجتماع هام في الساعة الثالثة عصرا بحضور الإعلامي عمرو عبد الحميد، و الإعلامي نشأت الديهي، القائمين علي إدارة المحطة.

واستكمل المصدر بأن القناة أبلغت الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، بقطع البث عن القناة في توقيت معين، سيتم الإعلان عنه في الاجتماع القادم.

وتأسست قناة “Ten”، في عام 2015، وذلك في علامة تجارية لقناة التحرير التي تأسست عقب تنحي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ثم انتقلت ملكيتها إلى رجل أعمال إماراتي، و يرأسها الإعلامي عمرو عبد الحميد، ويأتي نشأت الديهي، نائبًا لرئيس المحطة.
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