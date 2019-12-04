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اقتصاد

وزارة التخطيط تطلق تطبيق المحمول "شارك 2030"..تفاصيل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تطبيق المحمول "شارك ٢٠٣٠" المعني بعرض البرامج، والمشروعات، ومؤشرات الأداء التنموية وذلك خلال فعاليات الدورة ال ٢٣ من معرض القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا CAIRO ICT 2019 والتي استمرت علي مدار أربعة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأشارت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن تطبيق المحمول "شارك" تم إطلاقه بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

ولفتت السعيد إلي أنه تم استحداث برنامج استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يتابع المؤشرات علي مستوي الاقتصاد كليًا من مؤشرات للبطالة، والتضخم، ومعدلات الفقر.

وأضافت وزيرة التخطيط أن التطبيق يأتي في إطار تطبيق مبدأ الشفافية كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه يهدف إلي تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تمكين المواطن من تقييم مدي إنجاز المشروعات وأن يكون دائم الاطلاع بشكل مباشر علي كافة المؤشرات والبيانات حيث يسهم التطبيق في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري، كما يتيح الفرصة للمواطنين للمشاركة في عملية المتابعة «متابعة المواطن»، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، إلي جانب نشر ثقافة الأداء في الجهاز الإداري للدولة وبين المواطنين.

وتابعت السعيد أن التطبيق يأتي كذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة والمتابعة المجتمعية، حيث يُمثل منصة لعرض برامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ومؤشرات قياسها مع الربط بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن التطبيق يضم بعض المشروعات التنموية المنتهية والجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، من خلال متابعة معدلات الإنجاز، فضلًا عن إتاحة إرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى.

وتابع حلمي أن التطبيق اعتمد في بياناته علي عدد من المصادر الرئيسة والتي تمثلت في المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بإجمالي 2700 مؤشر أداء، كما اعتمد علي تقرير حصاد مرحلة البناء في 90 يوم فيما يخص حصر المشروعات المنتهية، فضلًا عن الاعتماد على منظومة الخطة الاستثمارية فيما يتعلق بخطة المشروعات الجاري تنفيذها، وخطة المواطن، وجاءت بيانات متابعة تنفيذ المشروعات من القطاعات النوعية بالوزارة، والوزارات الأخرى، وبنك الاستثمار القومي.

جدير بالذكر أن التطبيق متاح للتحميل علي أجهزة الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال الرابط التالي https://play.google.com/store/apps/details?id=com.project.egy2030 علي متجر التطبيقات، وستتم إتاحته قريبًا على نظام IOS.

ويختتم اليوم معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT 2019 فعاليات دورته ال ٢٣ والتي جاءت تحت شعار "The Digital Experience" بمشاركة واسعة من وزارات الحكومة المصرية والمعنية بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين فضلًا عن مشاركة حوالي ٥٠٠ شركة محلية ودولية في مجالات مختلفة تختص بالأنظمة التكنولوجية والاتصالات.
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