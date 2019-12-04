جلسة مطولة بين فايلر وعبدالحفيظ.. تعرف على السبب

عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على هامش المران الصباحي للفريق .



وحرص السويسري رينيه فايلر على الاجتماع بمدير الكرة لمناقشة بعض الأمور التنسيقية والإدارية الخاصة بمباراة الهلال السوداني المقبلة .



واستأنف الاهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويسعى النادي الأهلي الي تحقيق الفوز في تلك المواجهة خاصة عقب هزيمته في اول جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا على يد النجم الساحلي بهدف دون رد.



وفاز النادي الأهلي أمس الثلاثاء على منافسه فريق بني سويف بثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهم باستاد القاهرة الدولي في اطار دور الـ32 من كأس مصر.