فرصة عمل ومعاش .. التضامن تكشف بنود قانون أشخاص ذوي الإعاقة | فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى مقطع فيديو عبر موقعها الرسمي تقريرا عن إصدار قانون أشخاص وذوى الإعاقة والذى تعد خطوة كبيرة ولكن الأهم من ذلك أن تتغير النظرة لهذه الفئة .



القانون نص على أحقية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بعد الكشف الطبى والوظيفى ، وأحقية التعليم وسهولة الخروج لأي مكان لذوى الإعاقة والقدرات الخاصة .



كما نص القانون على أحقية ذوى الإعاقة على الحصول على فرصة عمل والحصول على المعاش والتأكيد على مبدأ ثابت " مع بعض نقدر نحول الإعاقة لطاقة " ..



واحتفل العالم بالأمس، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقد خصص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة ، ويهدف هذا اليوم لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.









