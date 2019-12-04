ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرصة عمل ومعاش .. التضامن تكشف بنود قانون أشخاص ذوي الإعاقة | فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:52 م
ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة
Advertisements
شيرين عادل
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى مقطع فيديو عبر موقعها الرسمي تقريرا عن إصدار قانون أشخاص وذوى الإعاقة والذى تعد خطوة كبيرة ولكن الأهم من ذلك أن تتغير النظرة لهذه الفئة .

القانون نص على أحقية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك بعد الكشف الطبى والوظيفى ، وأحقية التعليم وسهولة الخروج لأي مكان لذوى الإعاقة والقدرات الخاصة .

كما نص القانون على أحقية ذوى الإعاقة على الحصول على فرصة عمل والحصول على المعاش والتأكيد على مبدأ ثابت " مع بعض نقدر نحول الإعاقة لطاقة " ..

واحتفل العالم بالأمس، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد خصص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة ، ويهدف هذا اليوم لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء صندوق دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يستحوذ على مناقشات تضامن النواب

عميد آداب الفيوم يحتفل باليوم العالمي لذوي الفئات الخاصة.. الاثنين المقبل

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. تعرف على مكاسبهم في عهد الرئيس السيسي

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. ماذا حققت مصر في ملف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة؟

ترشيحاتنا

بالأسود.. طليقة على ربيع برفقة ابنتها على إنستجرام

دعاء قبل الامتحان والمذاكرة

بعد انفصالها عن طارق العريان .. أصالة تتألق فى إطلالة أنيقة

رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل زواجها وطلاقها.. فيديو

5 دلائل تؤكد| طلاق أصالة وطارق العريان

هل يجوز حرق المصاحف القديمة والممزقة ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جولة داخل منزل مؤسس فيس بوك "مارك زوكربيرج"

بالكاجوال ... شاهد إطلالة بشرى من مراكش المغرب

تشارليز ثيرون تخطف الأنظار خلال الترويج لفيلمها الجديد Bombshell في لندن ..صور