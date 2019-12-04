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أخبار العالم

عذاري الخالدى | أول سيدة تشارك بمهرجان الصقور فى السعودية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:25 م
أول سيدة سعودية تشارك
أول سيدة سعودية تشارك بمهرجان الصقور
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كتبت: مــيــــــــس رضــــــا
تسجل المرأة السعودية كل يوم نجاحات غير مسبوقة وأصبحت تتخطى مجالات كانت حكرا على الرجال تضاف لها فى مسيرتها خلال اداءها مهام غير عادية.

عذاري الخالدى امرأة سعودية لمع اسمها وتردد بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد مشاركتها فى مهرجان عبد العزيز للصقور.

شاركت الصقَّارة السعوديَّة عذاري الخالدي، من مدينة سكاكا بصقرها "سطام" في مسابقة الملواح 400 متر، في يومها الرابع، كأول سيدة مشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

وجاءت مشاركت عذاري لشغفها بهواية الصقور، ولتثبت أن المرأة السعودية قادرة على ريادة المهام غير النمطيَّة في الكثير من المجالات العامَّة، فها هي تمارس هواية الصقَّارة بشكل احترافي بصقرها "سطام"، من خلال المشاركة في مسابقات الملواح (الدعو) 400 متر.

وأكدت أنَّها واجهت صعوبات كثيرة منذ بدايتها بممارسه هواية الصقور، خلال عقد من الزمان، ممَّا أكسبها القدرة على التحمُّل والمواجهة، ولم تستسلم للظروف الصعبة التي واجهتها؛ بسبب إيمان أسرتها وزوجها بشغفها، إذ كانوا لها خير معين وداعم.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور مستمر في فعالياته حتى الـ16 من ديسمبر الحالي، في ملهم شمال الرياض، ويبلغ حجم جوائزه المالية نحو 21 مليون ريال سعودي.
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