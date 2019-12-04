شاهد.. الخارجية تحتفى باستضافة مصر منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

أطلقت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو بمناسبة استضافة مصر لـ"منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة" المقرر انعقاده يومي 11 و12 ديسمبر الجارى.تأتي استضافة المنتدى في إطار مواصلة الجهود المكثفة للرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي لتعزيز العمل الأفريقي المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية.

وتستعد مصر لإطلاق النسخة الأولي لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11-12 ديسمبر 2019والمقرر عقده بمدينة أسوان، جوهرة النيل والتي تعبر بحق عن الهوية الإفريقية، وارتباطا بتسميتها عاصمة الشباب الإفريقي، وذلك لفتح أفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019.





حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ستوشي بروسيا الاتحادية أكتوبر الماضي عن إطلاق المنتدى ووجه الدعوة للمشاركين في المؤتمر وفي مقدمتهم الرئيس بوتين بالحضور والمشاركة في المنتدى، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.





يوفر المنتدى ملتقي دائم للحوار والتفاعل بين القادة والخبراء من الدول الإفريقية، حيث يعني بمفهوم وتطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخري من أجل وضع الأليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

