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توك شو

طارق شكري يكشف تفاصيل مبادرة التمويل العقاري

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:29 م
طارق شكري
طارق شكري
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توك شو
قال المهندس "طارق شكري"، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقتها الحكومة تهدف لدعم الشريحة المتوسطة بالقطاع العقاري، وتتيح التقسيط بوحدات الإسكان العقاري على 20 سنة بفائدة تصل لـ 10%. 

وأشار "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية "جيهان لبيب"، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أن السوق العقارية في مصر قوي للغاية، ولكنه يحتاج إلى تلاقي بين البائع والمستهلك.

ونوه المهندس "طارق شكري"، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إلى أن المبادرة تحرك القطاع العقاري بشكل كبير للغاية. 

وأضاف "طارق شكري" رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن هناك نسبة كبيرة من المصريين يعملون في ذلك القطاع.

لافتا إلي أن المبادرة ستعمل على استمرارية دفع السوق بشكل جيد، كما أنها ستحقق قدرات للتواصل، وستحل أزمة كبير جدًا، تمثل 60% من السوق.
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