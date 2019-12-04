أسوان تستضيف فعاليات مهرجان الفنون التعبيرية والتراثية للشباب الأفريقى | صور

تواصل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات والمؤتمرات على المستوى الدولي والمحلي منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019.



وفى هذا الصدد نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان وسط أجواء إحتفالية مهرجان "الفنون التعبيرية والتراثية للشباب الأفريقي" الذي إنطلقت فعالياته من أمام حديقة درة النيل وصولًا إلى قاعة عروس النيل بالكورنيش القديم بالمدينة وشهد بداية المهرجان تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية ، وسط مشاركة من مواطنى أسوان وأيضًا بعضًا من السائحين الأجانب الذين تصادف مرورهم خلال انطلاق فعاليات المهرجان .



وقال فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن فعاليات المهرجان تأتى فى إطار إعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقى ، الذى تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الوزير الدكتور أشرف صبحى وسوف تمتد الفعاليات حتى غدًا الخامس من ديسمبر الجارى .



وأشار إلى أن المهرجان يشهد مشاركة لممثلين من 6 دول أفريقية وهم السودان ونيجيريا وجزر القمر والكونغو وسيشل وموريتانيا ، إضافة إلى مشاركة من جامعتى أسيوط وعين شمس.