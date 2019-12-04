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رياضة

صاحب هدف الشرقية أمام الزمالك: التسجيل في بطل أفريقيا شرف لي.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:55 م
نادي الشرقية،
نادي الشرقية،
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محمد رشاد
علّق محمود عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، على هدفه في مباراة اليوم أمام الزمالك ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وأقيمت مباراة الزمالك والشرقية اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بنتيجة 3-1 للأبيض في دور الـ32 في كأس مصر.

وقال محمود عبد الواحد في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "كنا نتمنى الفوز، وواجهنا بطل إفريقيا، وأي فريق يكون عليه ضغط كبير قبل مواجهة الزمالك والأهلي ، حاولنا أن نؤدي بشكل رجولي وتنفيذ تعليمات المدير الفني وإسعاد جماهير الشرقية".

وأوضح محمود عبد الواحد: "سعيد بهدفي في الزمالك ولكن كنت أتمنى أن يشكل الفارق مع الفريق، ولكنه سيضاف في تاريخي".

وتابع محمود عبد الواحد: "فريق الزمالك كبير ومحترم، والمدير الفني أعطى لنا تعليمات لتنفيذها في الملعب ، حاولنا قدر المستطاع مجاراة فريق الزمالك في الملعب، ولكن كان هناك ضغط مباريات".

وأردف محمود عبد الواحد: "الزمالك بطل كأس مصر وكان من الممكن أن نقدم أكثر من ذلك في المباراة، وهدفي في الأبيض سيظل في الذاكرة وأسعى للأفضل".

وأتم محمود عبد الواحد: "أن أسجل في الزمالك شيء كبير وتوفيق، وكنا نسعى لإسعاد جماهير الشرقية أكثر من ذلك".
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