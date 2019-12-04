الدوري الإنجليزي | راشفورد يسجل مجددًا ويضيف الهدف الثاني في شباك توتنهام

أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني له ولفريقه مانشستر يونايتد، في شباك نادي توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.



وأحرز راشفورد الهدف من ضربة جزاء، في الدقيقة 49 ، حيث وضع الكرة ببراعة على يسار جازانيجا حارس مرمى توتنهام، ليتقدم لفريقه أمام توتنهام هوتسبير.



يذكر أن راشفورد كان قد أحرز الهدف الأول للمانيو في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل ديلي آلي النتيجة لتوتنهام في الدقيقة 38.