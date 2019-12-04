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رياضة

أوريجي يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك إيفرتون .. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أحرز المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي لاعب ليفربول الهدف الصالح و الهدف الشخصي الثاني في شباك ايفرتون، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الـ 15، من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف أوريجي من تمريرة طولية من لوفرين استلمها المهاجم الشاب بطريقة عالمية مسددًا الكرة من المرة الأولي في شباك بيكفورد.

وسجل المهاجم البلجيكي، أوريجي الهدف الأول من تمريرة سحرية من ساديو ماني، راوغ بها "بيكفورد"، حارس إيفرتون، ويضع الكرة في الشباك الخالية.

أحرز السويسري جيردان شاكيري هدف ليفربول الثاني من تمريرة ساحرة من السنغالي ساديو ماني، قبل أن يرد إيفرتون بعدها بدقيقتين من خطأ فادح من دفاع الريدز.

ويدخل فريق ليفربول الإنجليزي الساعي إلى تحقيق الفوز في مباراة ديربي الميرسيسايد، خاصة وأنه ديربي من نوع خاص لدى فريق الريدز.

كما يرغب فريق ليفربول في تحقيق الفوز والابتعاد بشكل أكبر بصدارة الدوري الممتاز عن منافسه فريق مانشستر سيتي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 32، ولكن الأخير خاض مواجهات أكثر من فريق ليفربول.
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