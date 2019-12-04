بعد تركهما فى حضانة.. إخلاء سبيل والدي طفلي أوسيم وتحليل DNA لاثبات النسب

أخلت نيابة اوسيم برئاسة المستشار محمد هاني سبيل طبيب اسنان وزوجته متهمين بالتخلي علي طفليهما التوأم بضمان محل اقامتهما وقررت النيابة باشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية اجراء تحليل DNA للطفلين ووالديهما للتأكد من نسبهما وقررت الابقاء علي الطفلين في عهدة مالكة الحضانة.



وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تخلي سيدة عن طفلين توءم بحضانة بمنطقة أوسيم حيث تبين أن السيدة والدة الطفلين وتركتهما بالإتفاق مع والدهما طبيب الأسنان بحجة عدم قدرتهما علي الإنفاق عليهما.



وألقت قوة أمنية القبض علي الزوجين اللذين تبين أنهما من محافظة كفر الشيخ ويقطنان بشقة مفروشة بمنطقة روض الفرج، وتمت إحالتهما إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وكشفت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم أن طبيب أسنان 35 سنة تزوج من سيدة تبلغ من العمر 41 عاما منذ قرابة 6 سنوات وكان يقيم بمنزل أسرته بمحافظة كفر الشيخ قبل أن تطرده الأسرة وزوجته لعدم رضائهم عن الزواج فانتقل برفقة زوجته إلي شقة مفروشة بمنطقة روض الفرج وقضيا طوال 5 أعوام يحاولان الإنجاب إلي أن جمع الطبيب كافة ما يملك مبلغ مقدر بــ 200 ألف جنيه لإجراء عملية حقن مجهري لزوجته ونجحت العملية بإنجابهما طفلين توءم.



وأضافت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية أنه بعد بلوغ الطفلين عاما ونصف العام تشاجر الأب مع زوجته بحجة عدم قدرته الإنفاق عليهما وتحمل مصروفاتهما مرددا: "انا صرفت كل اللي حيلتي عشان أخلفهم وفقروني" ثم طالب زوجته بالتخلص منهما بأي طريقة فبحث الأم عن حضانة للأطفال الرضع حتي عثرت علي إحداها بمنطقة بشتيل بأوسيم وترددت عليها عدة مرات لرصد المكان بالكامل حتي علمت بوجود كاميرات مراقبة بالمقهي المقابل للحضانة فارتدت نقاب واصطحبت الطفلين توجهت بهما لمالكة الحضانة مبدية رغبتها في إلحاق ابنيها بها وأخبرتها أنها ستذهب لتصوير بطاقتها الشخصية وتعود مرة أخري إلا أنها لم تعد تاركة الطفلين.



نجحت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث في تحديد هوية السيدة بعد أسبوع من التحريات وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم والرائد وليد كمال معاون المباحث من تحديد مكان المتهمة وزوجها وتم ضبطهما واحالتهما للنيابة العامة.