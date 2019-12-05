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مرأة

بمكونات بسيطة.. مشروب سحري لـ حرق الدهون

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
مشروب سحرى لـ حرق
مشروب سحرى لـ حرق الدهون
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هاجر هانئ
يبحث الكثير من الأشخاص على وصفات طبيعية وصحية تساعدهم في رفع معدل حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد والحصول على قوام رشيق، دون استخدام أدوية حرق الدهون.

كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن مشروب طبيعى وسحرى يساعدك فى رفع معدل الحرق .

مكونات مشروب حارق للدهون

شريحتين ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون

طريقة استخدام مشروب حارق للدهون
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي
غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.
لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.
ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.
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