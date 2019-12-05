شاهد| البوستر الرسمي لمسرحية علاء الدين لـ أحمد عز

طرحت إدارة مسرح كايرو شو، البوستر الرسمي لمسرحية علاء الدين، بطولة النجم أحمد عز.



من المقرر عرض المسرحية ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض حسبما أعلن المخرج مجدي الهواري عبر صفحته في الفيسبوك.



وضم البوستر الرسمي للمسرحية كلا من أحمد عز، وتارا عماد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومحمد جمعة، وسامي مغاوري، وإسلام إبراهيم.



مسرحية "علاء الدين" تم الاتفاق على عرضها ضمن عروض "كايرو شو"، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.



مسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري.

